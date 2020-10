Home

6 Ottobre 2020

Sapete quanto hanno giocato d’azzardo i Livornesi nel 2019? Venerdì ne parlerà ai Pancaldi la Cooperativa S.Benedetto

Livorno 6 ottobre 2020

Sapete quanto hanno giocato d’azzardo gli italiani nel 2019? L’importo ammonta esattamente a 110 miliardi e 447 milioni di euro

Sapete quanto hanno giocato d’azzardo i Livornesi nel 2019? L’importo ammonta a 222,6 milioni di euro! (dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Libro Blu per il 2019)

Affrontare un tema delicato e spinoso come quello del gioco d’azzardo utilizzando il rigore della scienza dentro una performance dal vivo e realizzando così un evento che unisce la serietà di una conferenza al tono divertente e coinvolgente di uno show: è quanto si propone “Fate il nostro gioco”, che si terrà Venerdì 9 ottobre alle ore 16.30 presso il Palazzo Pancaldi e che figura tra le attività locale di prevenzione -di cui la ASL nord ovest è titolare e la Cooperativa San Benedetto soggetto attuatore- in integrazione con l’attività regionale di prevenzione previste dal Piano di Contrasto della Regione Toscana al gioco d’azzardo patologico.

“Fate il nostro gioco” è un “talk” che nasce da un progetto di Taxi 1729, una società di formazione e comunicazione scientifica, con l’obiettivo di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia. Così, unendo divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e divertente, in un’ora e mezzo circa, gli esperti di Taxi 1729 smontano alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e restituiscono il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco, video e una continua interazione con il pubblico.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare ricordando che, a causa delle restrizioni imposte dalla diffusione del Covid 19, è richiesta la prenotazione al n. tel. 370 3477943 – email: progettoarp9@gmail.com

Vogliamo segnalare che nell’ambito dei progetti di prevenzione nel territorio livornese sono attivi gli Sportelli di Ascolto sul gioco d’azzardo presso:

Centro sanitario Livorno est Via Peppino Impastato,10 – il lunedì orario 9-13 e il giovedì orario 14-18

Coop San Benedetto via dell’Industria 11, mercoledì orario 17-21 e venerdì orario 17-20

Servizi offerti:

Ascolto orientamento ai servizi – Informazioni su iniziative di prevenzione – Accompagnamento servizi territoriali – Consulenza psicologica – Consulenza legale – Consulenza economica e debitoria.

