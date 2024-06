Home

Cronaca

Sara Angiolotti è il nuovo responsabile della Degenza Breve per alta e media intensità in Pronto Soccorso di Livorno

Cronaca

7 Giugno 2024

Sara Angiolotti è il nuovo responsabile della Degenza Breve per alta e media intensità in Pronto Soccorso di Livorno

LIVORNO, 7 giugno 2024 – Sara Angiolotti è il nuovo responsabile della Degenza Breve per alta e media intensità in Pronto Soccorso di Livorno

“Con questa nomina – sottolinea la direzione aziendale – proseguiamo nel cammino intrapreso da tempo di rafforzamento degli organigrammi dei nostri ospedali. Tant’è che nelle prossime settimane saranno nominati i responsabili di sezione per la degenza breve nei PS anche negli ospedali di Massa, Versilia e Lucca. Per quanto riguarda le nuove nomine siamo convinti del fatto che i responsabili individuati, grazie alla loro professionalità e capacità, sapranno migliorare ulteriormente la qualità dei servizi forniti valorizzando tutte quelle competenze già presenti”.

Questo un breve riassunto delle esperienze dei nuovo responsabile

Sara Angiolotti, responsabile della sezione “Degenza breve per alta e media intensità nel Pronto Soccorso di Livorno”: nata a Livorno nel 1982, si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia nel 2009 per poi specializzarsi in Medicina d’emergenza-urgenza all’Università di Pisa nel 2016. Nel 2018 ha conseguito il master universitario di II Livello in “Il codice rosa: strategia di intervento per le vittime di violenza” presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Siena. Dal 2016 presta servizio all’ospedale di Livorno dove all’attività di Pronto Soccorso ha sempre affiancato quella nella corsia di Medicina D’urgenza e dell’Obi, gestendo in prima persona, solo nel 2023, circa 2mila pazienti.