Sara Del Gratta, Campionessa Mondiale di k1 e bronzo nel k4-500m

7 Luglio 2023

Livorno 7 Luglio 2023 – Sara Del Gratta, Campionessa Mondiale di k1 e bronzo nel k4-500m

La livornese Sara Del Gratta ha fatto il bis ai campionati del mondo junior e under 23 di canoa velocità, che si stanno svolgendo dal 5 al 9 luglio sulle acque di Auronzo di Cadore. L’atleta del Canoa Club Livorno, classe 2005, ha conquistato il titolo iridato nella specialità del K1 200 metri femminile, battendo in volata la lettone Krista Berzina e l’inglese Kristina Armstrong

La classifica di arrivo

La Gara di Sara, (video)

Sara ha poi sfiorato il bis nel K4 500 metri, dove si è dovuta accontentare del terzo posto. Il quartetto femminile composto da Sara Del Gratta, Giulia Bentivoglio, Sofia Zucca e Sofia Beretta ;ha tagliato il traguardo con un tempo di 1.37,49, preceduto dalle tedesche con 1.36,68 e dalle Ungheresi con 1.34, 59

Un bottino straordinario per la giovane canoista livornese, che ha dimostrato di essere una delle migliori al mondo nella sua categoria. Sara ha iniziato a praticare la canoa a 9 anni, seguendo le orme del fratello maggiore Lorenzo, anche lui canoista. Da allora non ha mai smesso di allenarsi e di migliorarsi, sotto la guida del tecnico Roberto Sardi.

Nei prossimi giorni Sara Del Gratta sarà nuovamente in acqua in altre categorie, non ci resta che attendere i nuovi risultati

