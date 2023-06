Cronaca

10 Giugno 2023

Livorno 10 giugno 2023 – Sarà pubblicato a breve un bando per contributi economici alle associazioni culturali

Livorno, 9 giugno 2023 – Dopo il successo del bando per l’assegnazione di contributi economici per attività culturali riguardanti il primo semestre 2023, che ha visto la presentazione di quasi 40 progetti di cui 16 finanziati e in fase di completamento, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinnovare l’iniziativa anche per il secondo semestre 2023.

Il bando, destinato ad associazioni e operatori culturali che intendono svolgere nel secondo semestre 2023 eventi o attività a carattere culturale che interessino il territorio cittadino, sarà pubblicato nella seconda metà di giugno e rimarrà online per 10 giorni sul sito del Comune di Livorno www.comune.livorno.it

L’Amministrazione invita pertanto i soggetti interessati a monitorare il sito e le comunicazioni che perverranno dal Comune, in modo da presentare per tempo domande e progetti, in base a quanto sarà stabilito nel bando.

Le modalità di partecipazione saranno analoghe al precedente bando, con alcune modifiche sui criteri di assegnazione dei punteggi.

Il contributo economico, laddove concesso, potrà essere destinato solo a parziale copertura delle spese per la realizzazione degli eventi, prevedendo pertanto una compartecipazione economica anche da parte degli organizzatori.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Livorno: cultura@comune.livorno.it tel. 0586 820587, 824604, 824611, 824515.