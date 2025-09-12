Home

12 Settembre 2025

Sara Sorrentino, atleta del Circolo Nautico Ardenza, trionfa a Venezia con il CUS Pisa

Livorno 12 settembre 2025 Sara Sorrentino, atleta del Circolo Nautico Ardenza, trionfa a Venezia con il CUS Pisa

Grande soddisfazione per il Circolo Nautico Ardenza di Livorno, che celebra la vittoria della propria atleta Sara Sorrentino alla Sfida Remiera delle Università di Venezia, disputata nell’ambito della Regata Storica.

Sara, classe 2005 e da tre anni vogatrice del circolo livornese, ha contribuito in maniera decisiva al trionfo dell’equipaggio del CUS Pisa, che per la prima volta nella sua storia ha conquistato la prestigiosa competizione universitaria internazionale.

Il galeone pisano ha dominato il girone eliminatorio, vincendo tutte le regate sui 270 metri, per poi imporsi in finale sull’Università di Vienna sulla distanza classica dei 750 metri, lungo il percorso dal Ponte di Rialto a Ca’ Foscari. Una vittoria che assume un valore speciale, considerando che fino ad oggi la manifestazione aveva visto quasi sempre prevalere gli equipaggi di casa.

Il Circolo Nautico Ardenza sottolinea con orgoglio il percorso sportivo di Sara, che dal Palio Marinaro e dalle competizioni locali è arrivata a misurarsi con successo in una delle cornici più suggestive e difficili del panorama remiero. Il risultato, oltre a confermare la forza del movimento cittadino, rappresenta anche un segnale importante per la crescita del settore femminile, sempre più protagonista nel canottaggio livornese.

“Questa vittoria – si legge nella nota firmata da Pietro Suligoj per il Circolo Nautico Ardenza – porta orgoglio a Pisa, ma anche a Livorno, dimostrando come la passione e l’impegno coltivati sul nostro territorio possano condurre a traguardi straordinari”.