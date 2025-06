Home

Sara Spagnoli è la nuova giocatrice del Jolly Acli

30 Giugno 2025

Livorno 30 giugno 2025 Sara Spagnoli è la nuova giocatrice del Jolly Acli

Sara Spagnoli, livornese, ala, 187 cm, classe 2007, è una nuova giocatrice del Jolly Basket Livorno.

Negli ultimi tre anni indossando la casacca della Reyer Venezia ha conquistato quattro titoli regionali, una medaglia d’argento nella categoria U17, un terzo posto con la categoria U19 e ha giocato due stagioni in Serie B sempre ai vertici della classifica.

Le sue parole:

«Ritorno a giocare a Livorno con grandissima soddisfazione.

La scelta di lasciare la Reyer non è stata facile. Mentre stavo valutando altre proposte, le parole di coach Angiolini mi hanno subito convinta: mi ha illustrato un progetto ambizioso, fatto di nuovi stimoli e di una squadra competitiva, facendomi sentire fin da subito parte integrante di questo percorso, nonostante la mia giovane età.

Personalmente non vedo l’ora di confrontarmi e imparare dalle mie compagne di squadra, molte delle quali militano in questi campionati da diversi anni. Sento di avere ancora ampi margini di crescita, sia dal punto di vista tecnico che fisico, e voglio continuare a giocare con fiducia, divertendomi come ho sempre fatto.

Tornare a casa e vestire di nuovo la maglia del Jolly è un vero onore.

Mi aspetto un ambiente positivo e un gruppo che, imparando a conoscersi, diventi sempre più unito dentro e fuori dal campo. E soprattutto, spero di vedere sempre più persone al palazzetto a tifare per noi»