“Saturday night” per la Pielle nella tana di Cassino

22 Febbraio 2025

Livorno 22 febbraio 2025

Saturday night per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, di scena sabato sera al Pala Borrelli di Scauri, tana della BPC Virtus Cassino (palla a due ore 20:45). La squadra di coach Federico Campanella si presenterà nel cuore del Lazio con il roster al completo e tanta voglia di dar continuità alla vittoria della scorsa settimana a danno della Juvecaserta. Non inganni la posizione di classifica della squadra guidata dal giovanissimo coach Auletta (appena 18 punti), a fronte di un roster di gran talento e per questo imprevedibile. In cabina di regia il giovane toscano Manuel Saladini realizza quasi 10 punti di media a partita, oltre a dettare i ritmi. Il bomber è senza dubbio Filmore Beck, ala piccola tiratrice dotata anche di una grande fisicità (oltre 15 punti di media ogni gara); al suo fianco, in doppia cifra costante, va anche Alessandro Riva. Attenzione pure all’ex Don Bosco Kirill Korsunov, Gianmarco Conte, Alessio Truglio, a capitan Michael Teghini, Marco Todisco e Maurizio Ghigo, prodotto della scuola del College Basket Borgomanero. A completare lo scacchiere l’ex Ruvo, Ilia Boev.

Per la Pielle un viatico importante, in attesa del turno infrasettimanale in programma mercoledì 26 febbraio vs. Fabo Herons Montecatini