7 Marzo 2023

7 marzo 2023 – Saturno nel segno dei Pesci: i misteri dell’occulto e la creatività in espansione

Quando il signore del tempo, Saturno, entra nel segno dei Pesci, si apre un mondo di possibilità e sfide per tutti noi. Questo periodo ci invita ad esplorare la nostra anima e ad approfondire gli aspetti più profondi della nostra esistenza. Possiamo sentirci attratti dalle pratiche spirituali, dalle scienze occulte e dalle discipline alternative. La nostra mente potrebbe diventare più sensibile e intuitiva, ma allo stesso tempo potremmo essere più facilmente influenzati dalla superstizione e dal timore.

In questo momento potremmo sperimentare una forte incomprensione da parte degli altri, ma è importante non sentirsi soli o isolati. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità e trovare il coraggio di essere autentici e sinceri con noi stessi. Tuttavia, la prudenza eccessiva potrebbe limitare la nostra creatività e la nostra capacità di sperimentare la vita al massimo.

In amore, potremmo essere travolti da una passione romantica e intensa, ma allo stesso tempo potremmo essere vulnerabili a situazioni dolorose e sconfitte. Non bisogna quindi lasciarsi trasportare troppo dalle emozioni e mantenere sempre un equilibrio. Ma, in compenso, in questo periodo si aprono grandi opportunità per esprimere la nostra creatività artistica e per raggiungere grandi successi in questo campo.

