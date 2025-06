Home

Sbarca all’Elba con 5 panetti di droga, arrestato un 17enne

26 Giugno 2025

Isola d'Elba (Livorno) 26 giugno 2025

I Carabinieri della Stazione di Rio hanno arrestato un 17enne residente in zona per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo di iniziativa in orario serale, due Carabinieri liberi dal servizio hanno notato il giovane elbano, che era appena sbarcato al porto di Rio con provenienza da Piombino, salire come passeggero a bordo di un’auto. Accortosi della loro presenza il giovane avrebbe fatto il gesto di nascondersi dietro i seggiolini del mezzo, atteggiamento che ha insospettito gli operanti, i quali hanno deciso di procedere ad un controllo.

I sospetti e l’intuizione dei militari conoscitori del territorio si è rivelata fondata in quanto, all’esito della perquisizione, nella disponibilità del giovane sono stati rinvenuti 5 panetti di hashish del peso di circa mezzo chilo e 150 euro. Il denaro, di dubbia provenienza, ma ritenuto verosimilmente provento dell’attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro unitamente allo stupefacente.

Al termine delle attività, il giovane è stato arrestato e, a seguito di udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, è stato disposto per lui il collocamento in comunità.

L’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Rio, presidio dell’Arma che è operativo solo da pochi mesi e la cui operatività a favore della popolazione nell’affollata stagione estiva elbana ne dimostra la sua importanza nell’azione di prevenzione e repressione dei reati su quel territorio.

