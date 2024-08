Home

Cronaca

Sbarco a Livorno: 57 migranti accolti sotto la pioggia, “ho perso il conto degli sbarchi voluti dal governo Meloni”

Cronaca

19 Agosto 2024

Sbarco a Livorno: 57 migranti accolti sotto la pioggia, “ho perso il conto degli sbarchi voluti dal governo Meloni”

Livorno 19 agosto 2024 – Sbarco a Livorno: 57 migranti accolti sotto la pioggia, “ho perso il conto degli sbarchi voluti dal governo Meloni”

Domenica mattina, il porto di Livorno è stato nuovamente teatro di un importante evento umanitario: 57 migranti, soccorsi al largo di Lampedusa dalla nave Geo Barents, sono sbarcati sulla costa toscana. Questa volta, però, ad accoglierli non c’era solo la consueta macchina organizzativa fatta di volontari, forze dell’ordine e istituzioni locali, ma anche il maltempo, con una pioggia battente che ha accompagnato le operazioni di sbarco.

Francesco Gazzetti, consigliere regionale del Partito Democratico e livornese, ha commentato l’evento con parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto sul campo: “Sono in porto, da stamani, a Livorno per l’arrivo della nuova nave dei migranti. Ho perso il conto degli sbarchi voluti dal governo Meloni. Una cosa però la so, oggi è il primo che avviene anche sotto la pioggia”.

Gazzetti ha sottolineato l’efficacia e la dedizione della “meravigliosa macchina della solidarietà” che, nonostante le avverse condizioni meteo, ha saputo garantire un’accoglienza degna e organizzata per i nuovi arrivati. Il consigliere ha lodato il lavoro instancabile del volontariato, dell’associazionismo, della Protezione Civile e delle forze dell’ordine, oltre all’impegno delle istituzioni territoriali, con il Comune di Livorno e la Regione Toscana in stretto raccordo.

“Neanche il maltempo è riuscito a fermare questa meravigliosa macchina della solidarietà”, ha proseguito Gazzetti, evidenziando come questo impegno rappresenti “la risposta più bella ad una pratica politica disumana che dovrebbe cessare al più presto”.

Il commento di Gazzetti mette in luce la tensione tra l’accoglienza che Livorno continua a offrire ai migranti e le politiche migratorie del governo, ritenute dal consigliere “disumane”. Tuttavia, la città toscana, anche in una domenica piovosa, ha confermato il suo ruolo di protagonista nell’offrire aiuto e solidarietà a chi fugge da situazioni disperate, dimostrando ancora una volta che l’umanità e la cooperazione restano al centro della sua identità.

Sbarco a Livorno: 57 migranti accolti sotto la pioggia, “ho perso il conto degli sbarchi voluti dal governo Meloni”