Home

Attualità

Sbarco di 250 migranti a Livorno, PD: “Siamo una città aperta, accogliente e solidale”

Attualità

21 Dicembre 2022

Sbarco di 250 migranti a Livorno, PD: “Siamo una città aperta, accogliente e solidale”

Livorno 21 dicembre 2022

La nota stampa del PD Livorno sullo sbarco di 250 migranti nel porto di Livorno

Comprendiamo l’imbarazzo della Lega e di Fratelli d’Italia dinanzi alla scelta del Governo Meloni di individuare Livorno come porto sicuro per accogliere due navi delle organizzazioni non governative con a bordo 250 migranti.

La Prefettura; la Regione Toscana; le Istituzioni Locali; il mondo del volontariato si stanno organizzando a rispondere a una richiesta del Governo sostenuto dalle stesse destre.

L’obiettivo è quello di predisporre tutte le condizioni necessarie per accogliere umanamente i migranti, di cui molte sono donne e bambini, che hanno affrontato una lunga attraversata del mare iniziata in Tunisia.

Siamo sicuri che saranno prese tutte le misure di prevenzione sanitaria e di riconoscimento per la gestione dei flussi verso i centri di accoglienza.

La città di Livorno, a 430 anni dalle Leggi Livornine, si conferma una città aperta, accogliente e solidale, pronta a dare il proprio contributo nella gestione di una emergenza come quella dell’immigrazione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin