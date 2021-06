Home

23 Giugno 2021

Sbatte con lo scooter contro un furgone parcheggiato, 17enne in rianimazione

Livorno 23 giugno 2021

Ha perso il controllo dello scooter sul viale Italia alla curva davanti ai bagni Acquaviva ed è finito contro un furgone parcheggiato sul lato opposto della strada.

A perdere il controllo del mezzo intorno alle ore 03.00 del 22 giugno, un ragazzo di 17 anni che a causa del forte impatto ha bettuto la testa contro il paraurti di un furgone. Nonostante idossasse il casco il ragazzo dopo l’impatto è rimasto a terra.

Soccorso dai volontari delll’SVS è stato trasportato d’urgenza in ospedale per poi essere trasferito al blocco operatorio dove ha subito un intervento alla testa durato qualche ora

Il ragazzo si trova tutt’ora In un letto del reparto di rianimazione, è sedato e tenuto in coma farmacologico dai medici in attesa della stabilizzazione dei parametri vitali

