Sberna (FdI-ECR): in Europa a difesa dei borghi italiani

19 Marzo 2025

Bruxelles, 18 Marzo 2025 – “I borghi rappresentano il cuore della nostra identità culturale, sociale ed economica. Sono la memoria storica delle nostre comunità e, al tempo stesso, luoghi in cui tradizione e innovazione possono incontrarsi per generare nuove opportunità. Eppure, nonostante l’enorme valore che esprimono, l’Europa non ha ancora fatto abbastanza per sostenerli”.

Lo ha dichiarato Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/ECR, durante l’evento Un Borgo europeo – la sfida di essere cittadini europei nei Borghi, organizzato da I Borghi più belli d’Italia della Toscana con la partecipazione di Marche, Umbria e Lazio, sottolineando lo scambio di opinioni con la vicepresidente esecutiva Teresa Ribera nella commissione per l’ambiente (ENVI).

Nell’occasione è stato ribadito che il Green Deal, nella sua formulazione attuale, sembra più una minaccia che un’opportunità, specialmente per quelle regioni italiane, per quei borghi e città, che subiscono una regolamentazione europea che ignora il loro contesto storico, culturale, economico e sociale.

“È impensabile comparare le sfide di un borgo medioevale o rinascimentale con quelle di una città moderna”, ha affermato la vicepresidente. E prosegue: “L’Europa deve pensare ad azioni diversificate rispetto alla dimensione a cui si applicano”.

L’appello di Sberna è chiaro: serve un impegno concreto per garantire un futuro a queste realtà, simbolo della ricchezza culturale.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’associazione I Borghi più belli d’Italia e alla coordinatrice per la Toscana, Elisabetta Giudrinetti, per il gradito invito e per l’importante occasione di confronto. Il dibattito è stato estremamente stimolante, arricchito dalle voci e dalle esperienze dei territori. È proprio attraverso il dialogo e l’ascolto delle soluzioni dai territori che possiamo realmente incidere sulle scelte europee”, ha concluso Sberna.