Scacchi, a Livorno il torneo in formula “blitz”

29 ottobre 2019

Scacchi, a Livorno il torneo in formula “blitz”

Livorno 29 ottobre 2019 – Si è svolto a Livorno il Campionato toscano di scacchi con la spettacolare formula blitz, organizzato dall’ASD Livorno scacchi

Ottimo successo della manifestazione che ha visto 51 giocatori sfidarsi in 22 combattutissime partite di 3 minuti a testa ciascuna, più 2 secondi di abbuono a mossa.

Altissima la qualità dei partecipanti, provenienti da tutta la Toscana, ma anche da Genova e dal Lazio.

Si laurea campione toscano il ventenne Edoardo Favilli di Venturina, in forza al Circolo “G. Greco” di Cecina, con 18 punti su 22, precedendo il forte maestro senese Francesco Bettalli, di soli 15 anni, anch’esso con 18 punti. Terzo posto per il forte maestro fide genovese Vincenzo Manfredi con 15 punti.

I titoli giovanili vanno al grossetano Leonardo Russo (under 18), Matteo Montorsi (under 16), la livornese Aurora Trambusti (under 14), il livornese Tommaso Spiller ( under 12), il cecinese Tommaso Orselli ( under 10) e il piccolissimo livornese Ettore Sassi (under 8).

La pratese Sara Gabbani conquista il titolo femminile, precedendo la livornese Aurora Trambusti.

Buona la prova complessiva dei giocatori dell’ASD Livorno scacchi, con 3 titoli regionali juniores e ottimo ottavo posto assoluto di Marco Ceccarini, vice campione della fascia B.

Ottima la direzione di gara dell’arbitro internazionale Lorenzo Bartolini, coadiuvato da Daniele Bettazzi.

La squadra under 14 dell’ASD Livorno scacchi parteciperà per la prima volta nella sua storia alla finale del campionato italiano a squadre, che si svolgerà ad Arco di Trento dal 31 ottobre al 3 novembre.

La squadra livornese, composta Da Raul Barbetti, Aurora Trambusti, Elia Rossi, Tommaso Spiller ed Ettore Sassi, sarà accompagnata dal tecnico FSI CONI Maurizio Soventi.