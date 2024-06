Home

30 Giugno 2024

Cecina (Livorno) 30 giugno 2024 – Scacchi, giovani promesse cecinesi in viaggio verso il Campionato Italiano

La Passione per gli Scacchi Brilla a Cecina: Giovani Promesse in Viaggio verso il Campionato Italiano

L’Associazione Scacchi G. Greco di Cecina, una piccola ma fervente comunità di appassionati del nobile gioco degli scacchi, si appresta a fare un grande salto sulla scena nazionale.

Sei dei suoi giovani talenti sono pronti a mettere alla prova la loro abilità e strategia al Campionato Italiano Scacchi Giovanile, che si svolgerà da oggi fino al 6 luglio nella splendida cornice di Salsomaggiore Terme.

Tra i partecipanti, spicca la Campionessa Toscana Under 10; la determinata Alessia Broccardi Schelmi, che porterà il suo ingegno e la sua grinta in una competizione che promette scintille. Accanto a lei, nella categoria Under 10 assoluti, ci saranno; Jonathan Di Domenico e Gabriele Mei, due giovani scacchisti che hanno già dimostrato di poter tenere testa ai migliori.

Non meno degne di nota sono le prestazioni di Elena Veropalumbo, che gareggerà nella categoria Under 14 femminile, e di Deivid Abdishahi e Margherita Bartlog, che si cimenteranno nella categoria Under 16. Questi sei ragazzi rappresentano il futuro degli scacchi a Cecina e in Toscana, portando avanti una tradizione di gioco intelligente e competitivo.

L’Associazione Scacchi G.Greco di Cecina desidera ringraziare tutti coloro che hanno mostrato interesse e supporto per questi giovani scacchisti. “Con il vostro incoraggiamento, sono pronti a dare il meglio di sé e a portare a casa risultati eccellenti”.

