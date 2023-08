Home

28 Agosto 2023

Scacchi, grande successo per il memorial Riccardo Franceschi

Livorno 28 agosto 2023 –

Domenica 27 agosto si è disputata la prima edizione del memorial Riccardo Franceschi alla presenza di 66 giocatori presso il Surfer Jo di Livorno.

L’evento ha ricordato l’importante figura del dirigente e ottimo giocatore di Livorno scacchi, scomparso all’età di 70 anni il 5 dicembre 2022.

Dopo 8 turni di gioco rapid molto combattuti ha vinto come da pronostico in grande maestro Igor Efimov che ha realizzato il 100% di vittorie.

Secondo posto a pari merito con 6 punti per Lorenzo Borrelli, Federico Massazza e i livornesi Marco Ceccarini e Edoardo Fulgentini. Straordinaria la prestazione del piccolo Edoardo, classe 2012.

Buona la prestazione della campionessa italiana under 14 Greta Viti che, non molto a suo agio con le partite rapid (12 minuti a testa più un abbuono di tre secondi a mossa) si è comunque allenata per l’importante impegno dei primi di settembre in Romania, dove rappresenterà l’Italia ai campionati europei under 14.

Alla premiazione ha partecipato la famiglia di Franceschi con il figlio Stefano e il nipote Mattia di soli 7 anni che partecipa alla scuola di scacchi “Carlo Falciani” al museo di storia naturale.

Ha diretto l’arbitro internazionale Leonardo Bartolini di Firenze.

Nelle foto in ordine Fulgentini, Ceccarini ed Efimov con famiglia Franceschi

