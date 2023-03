Home

Scacchi: Grande vittoria per Greta Viti al torneo internazionale di Gubbio

27 Marzo 2023

Scacchi: Grande vittoria per Greta Viti al torneo internazionale di Gubbio

Livorno 27 marzo 2023 – Scacchi: Grande vittoria per Greta Viti al torneo internazionale di Gubbio e storica terza nazionale per una donna a Livorno

La livornese Greta Viti, campionessa italiana under 12 in carica e fresca protagonista al programma di Canale 5 in prima serata la Tv dei 101, vince in solitaria l’Open internazionale B di Gubbio mettendo in riga 39 giocatori e lasciando solo un pareggio nelle cinque partite giocate.

Una performance di valore assoluto, la più alta di sempre nella sua categoria che le permette di sfiorare la seconda categoria nazionale e conquistare la terza categoria nazionale, prima donna nella storia di Livorno.

Ma Greta è ormai abbonata allo sfondamento dei tetti di cristallo dopo la straordinaria vittoria al campionato italiano con 9 vittorie su 9 partite e la partecipazione ai campionati europei giovanili.

L’ottima prestazione di Livorno scacchi è confermata dalla buona prova di Ettore Sassi ed Edoardo Fulgentini, classi 2011 e 2012, con quest’ultimo che è a solo 1 punto dalla terza categoria nazionale.

Tutti questi campioncini, insieme a molti altri, faranno parte della spedizione livornese ai campionati italiani giovanili che si svolgeranno a Tarvisio nel mese di luglio.

Ma intanto fervono i preparativi per i prossimi appuntamenti:

domenica prossima campionato toscano femminile a squadre a Prato con Livorno scacchi che schiera Greta Viti in prima scacchiera e la XVI edizione del Torneo internazionale “Città di Livorno – memorial Carlo Falciani”, che si volgerà il 15 e 16 aprile nella prestigiosa sala degli Archi alla Fortezza Nuova di Livorno con 50 giocatori già preiscritti..

