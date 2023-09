Home

Scacchi, la livornese Greta Viti parteciperà agli Europei under 14 in Romania

4 Settembre 2023

Scacchi, la livornese Greta Viti parteciperà agli Europei under 14 in Romania

Livorno 4 settembre 2023 – Scacchi, la livornese Greta Viti parteciperà agli Europei under 14 in Romania

La livornese Greta Viti parteciperà agli europei under 14 di scacchi dal 5 al 14 settembre in Romania.

Lo farà in rappresentanza dell’Italia in forza del titolo italiano, il secondo consecutivo, conquistato a luglio a Tarvisio.

L’importante manifestazione si svolgerà a Mamaia vicino alla località portuale Costanza e prevede la partecipazione di circa 900 giocatori provenienti da tutta Europa nelle categorie under 8, 10, 12, 14, 16 e 18 assoluto e femminile.

Il torneo in cui partecipa la scacchista tesserata Livorno scacchi prevede 76 giocatrici al via e Greta non parte certo favorita essendo trentaseiesima nel ranking in cui la n. 1 è una ragazza israeliana ma molto forti sono anche le scacchiste georgiane.

Si giocheranno 9 partite di 90 minuti a testa più 30 secondi di abbuono. Nove giorni di battaglie durissime che fanno degli scacchi giovanili sicuramente uno sport molto impegnativo a tutti i livelli.

Dopo il debutto assoluto dell’anno scorso, in cui Greta Viti pagò lo scotto dell’inesperienza pur avendo condotto un torneo coraggioso; ci attendiamo una prova di maturità da parte della giocatrice labronica che in un anno ha conquistato due categorie nazionali, oltre ai due titoli italiani, il titolo regionale e il torneo B internazionale di Gubbio.

Greta arriva a questo campionato molto preparata dal punto di vista tecnico grazie all’apporto della scuola tecnica federale e della scuola di scacchi “Carlo Falciani” di Livorno”, che a livello agonistico ha già ripreso la sua attività.

Sarà seguita in loco dal suo allenatore; il maestro internazionale Pierluigi Piscopo, molto conosciuto e apprezzato a Livorno, e dalla grande maestra Olga Zimina, che seguiranno tutti gli scacchisti italiani.

Grande attesa nell’ambiente scacchistico livornese, che seguirà tutte le partite di Greta in vista di un fittissimo calendario di eventi autunnali che vede la ripresa della scuola di scacchi giovanile “Carlo Falciani” al museo di storia naturale con un Open day sabato 23 settembre alle 16, il campionato regionale giovanile a squadre il 1 ottobre a Prato e il torneo sociale intitolato alla memoria di Stuart Wagman che si svolgerà il 7 e l’8 ottobre al circolo ARCI Carli con la presenza di Greta e di tutti i migliori giocatori livornesi e che culminerà nel campionato italiano giovanile a squadre a Lignano Sabbiadoro e nel campionato mondiale giovanile a Montesilvano in cui parteciperanno tre atleti tesserati Livorno scacchi.

