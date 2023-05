Home

19 Maggio 2023

Scacchi, vittorie travolgenti per Greta Viti e Raul Barbetti alle regionali

Livorno 19 maggio 2023

Vittorie travolgenti per la campionessa italiana under 12 Greta Viti e per il campione regionale under 18 Raul Barbetti ai campionati regionali giovanili di scacchi che si sono svolti a Montecatini.

Greta ha vinto tutte le 6 partite del torneo riservato alle ragazze under 14. Raul ha vinto le sette partite del torneo open under 18.

Due risultati strepitosi che confermano la bontà della scuola giovanile livornese a partire dalla scuola di scacchi “Carlo Falciani”

Saranno ben nove i giocatori di Livorno scacchi che disputeranno la finale del campionato italiano giovanile che si svolgerà a luglio a Tarvisio. Fra questi chiaramente Greta Viti che avrà il compito arduo di difendere il titolo italiano ma nella categoria di età superiore (under 14).

Fine settimana pieno d’impegni per Livorno scacchi che schiera ben tre squadre al campionato italiano a squadre che si svolgerà fino a domenica a Campi Bisenzio.

Nella squadra maggiore, che disputerà la serie B; debutto del campioncino classe 2012 Edoardo Fulgentini e di Greta Viti rispettivamente in terza e quarta scacchiera che avranno l’onere di sostituire i tanti giocatori indisponibili.

Capitani sanno il maestro Andrea Raiano, presidente della società, e il candidato maestro Marco Ceccarini. Edoardo Falciani e il maestro fide pisano Claudio Evangelisti completano la rosa.

In serie C torneo di addio per il veterano Ennio Politi che dovrà guidare da capitano una formazione largamente rimaneggiata da molte assenze. Marco Paci, Ettore Sassi, Raul e Mauro Barbetti completano la squadra.

La terza squadra giocherà in promozione.

