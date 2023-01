Home

24 Gennaio 2023

Scadenza 2031: USB si interroga sul futuro di ASA

Livorno 24 gennaio 2023

USB si interroga sul futuro di ASA:

“Nel 2031 terminerà l’affidamento della gestione dell’acquedotto, quale percorso hanno deciso di intraprendere i gestori attuali?

Sarà un percorso che ci condurrà verso la Multiutility Toscana?

Al momento ci sono molte situazioni che gravano sulle spalle di ASA:

Il debito di 72 Milioni con le banche

Il debito, ancora irrisolto, con la LI.RI.

L’aumento dei costi di gestione, visto che negli ultimi 5 anni il personale in ASA e’ incrementato di circa 130 unità.

L’aumento nel 2021 del valore residuo alla scadenza dell’affidamento a 104 Milioni.

Che in ASA ci siano in progetto grossi cambiamenti lo possiamo notare da alcuni segnali:

Da alcuni anni i Turn Over, in alcuni settori, che erano sempre stati fondamentali, principalmente nei reparti operativi, non vengono rispettati. Questa diminuzione di personale sta creando un abbassamento dei livelli di guardia sulla sicurezza degli impianti e una diminuzione del servizio al cittadino dal momento in cui sono state ridotte le squadre di reperibilità giornaliere, in alcuni settori. Inoltre, questa carenza di personale si ripercuote sulle attività lavorative che giornalmente si presentano.

Negli ultimi anni ASA ha aumentato il carico della lavorazioni verso ditte esterne, avviando o aumentando le esternalizzazioni, anche tramite ditte consolidate al 100%da ASA, ma con lavoratori non tutelati dal medesimo CCNL dei dipendenti di ASA.

Dal 2013 al 2021 si è vista una riduzione del costo medio dei lavoratori operativi di ASA, di 2000 euro, nonostante i rinnovi dei CCNL avrebbero dovuto adeguare gli stipendi al costo della vita media in aumento.

Da alcuni anni gli investimenti sui mezzi d’opera, che garantiscono il servizio di ASA al cittadino, sono stati ridotti drasticamente.

Per questo USB, a nome dei dipendenti e dei cittadini, chiede all’amministrazione comunale ed alla politica quali siano i futuri progetti che proietteranno ASA al 2031.

