Scadenza concessione stalli blu, Vaccaro: “Opportunità per aiutare commercianti e cittadini”

Aree pubbliche

20 Febbraio 2023

Scadenza concessione stalli blu, Vaccaro: “Opportunità per aiutare commercianti e cittadini”

Livorno 20 febbraio 2023

Parcheggi, lungomare e via Grande. Vaccaro: “Il 31 marzo scade il contratto con Tirrenica Mobilità. Opportunità per aiutare commercianti e cittadini”.

“Il 31 marzo verranno a scadenza i contratti con Tirrenica Mobilità per la gestione dei parcheggi a pagamento a Livorno.

L’assessore Cepparello ha più volte annunciato la volontà di far riassumere al Comune la gestione dei parcheggi, internalizzando il servizio.

Ebbene, questa è l’occasione per attuare subito un intervento equitativo, nell’attesa di una riorganizzazione e – auspicabilmente – una robusta riduzione degli stalli a pagamento.

Se dunque per riorganizzare la sosta ci vorrà del tempo, già dall’indomani della scadenza si possono fare due aggiustamenti che non cambiano l’equilibrio della sosta ma che miglioreranno la qualità della vita per molti livornesi, come richiesto con due mozioni che abbiamo presentato lo scorso Gennaio.

Entrambi gli atti sono in attesa di essere discussi nell’apposita commissione, nella quale abbiamo anche chiesto di udire i rappresentanti delle Associazioni di categoria per raccogliere i suggerimenti che potranno pervenire dai titolari delle attività economiche e commerciali insediate lungo il lungomare cittadino e non solo.

Il primo provvedimento è l’istituzione di una sosta di cortesia gratuita di mezz’ora negli spazi blu lungo i portici di via Grande e di tutta l’area mercatale (in particolare scali Olandesi e Saffi).

Il secondo provvedimento attuabile sin da subito è la riduzione del costo del biglietto per la sosta a pagamento sul Viale Italia nel tratto Bellana/Barriera Margherita, fino ad un massimo di 2 euro al giorno, in attesa del ripristino delle strisce bianche, da attuarsi comunque prima o in coincidenza dell’inizio della stagione balneare, ma ancor meglio da subito. Questo, proprio per ribilanciare una evidente disparità tra le attività operanti sul lungomare livornese, in particolare tra quelle esterne e interne alla zona soggetta a tariffazione.

Abbiamo l’occasione finalmente di uscire dell’incubo dei parcheggi a pagamento introdotto dalla precedente amministrazione, quindi è bene farlo subito nell’interesse di tutti i livornesi, tutelando le esigenze dei residenti e dando una boccata d’ossigeno alle attività economiche”

Lo dichiara Costanza Vaccaro, consigliere comunale del gruppo misto

