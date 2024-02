Home

17 Febbraio 2024

Scala abusiva sulla scogliera di Enfona, sequestrata dalla capitaneria

Livorno 17 febbraio 2024 – Scala abusiva sulla scogliera di Enfona, sequestrata dalla capitaneria

Un’operazione di sorveglianza della motovedetta CP 2117 della Guardia Costiera di Portoferraio ha portato alla scoperta di una scala abusiva lungo la splendida scogliera di Enfola, nel Comune di Portoferraio, sull’isola d’Elba. L’opera, che stava per essere completata, mirava a collegare una villa al mare, ma è stata individuata e interrotta prima del suo utilizzo.

La scala, composta da 8 moduli e 6 pedane, non è passata inosservata alle attività di vigilanza della Guardia Costiera, che ha agito in collaborazione con il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

L’illegalità dell’opera è emersa durante controlli effettuati attraverso applicativi informatici, inclusi il Sistema Informativo Demanio (Sid) e l’incrocio con le autorizzazioni rilasciate.

I responsabili sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria di Livorno per violazioni in materia paesaggistica e ambientale, nonché per l’abuso di occupazione del pubblico demanio marittimo.

Nel frattempo, la scala abusiva è stata posta sotto sequestro, e ulteriori indagini sono in corso.

La Guardia Costiera di Portoferraio continua la sua attività di sorveglianza lungo il litorale, impegnata nella tutela dell’ambiente marino e costiero e nella prevenzione di aggressioni al patrimonio pubblico. L’obiettivo è garantire la libera fruizione del demanio marittimo da parte della collettività e contrastare ogni forma di abuso e illegalità lungo le coste dell’isola d’Elba

