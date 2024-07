Home

29 Luglio 2024

Livorno 29 luglio 2024 – Scali del Monte Pio: “muretto rotto transennato da 2 anni, danno al decoro della città”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice riguardante la situazione di decoro urbano che da due anni non è ancora stata risolta sugli scali del Monte Pio nel quartiere della Venezia

“Mi rivolgo a voi per segnalare una situazione di degrado e inefficienza che persiste agli Scali del Monte Pio. Da quasi due anni, nonostante le numerose segnalazioni al Comune di Livorno; un muretto rotto è circondato da transenne segnaletiche .

Ho segnalato più volte il problema attraverso email quotidiane al reparto “segnalazioni” del Comune e ho avuto occasione di parlarne direttamente con il sindaco lo scorso giugno.

Il sindaco mi ha assicurato che avrebbe inviato i vigili nel pomeriggio stesso, ma ad oggi non ho mai visto nessun intervento da parte loro. Le transenne hanno anche causato disagi, tra cui un episodio in cui un’ambulanza ha avuto difficoltà a effettuare manovre, come già riportato in articolo sulla stampa di alcuni mesi fa.

Questa situazione non solo rappresenta un rischio per la sicurezza, ma anche un danno per il decoro urbano e l’immagine della città.

Gli Scali del Monte Pio sono un punto di interesse per i turisti che visitano Livorno, e trovarsi di fronte a tale degrado certamente non lascia una buona impressione.

Ho attaccato cartelli ironici in italiano e inglese che descrivono la situazione, sperando di attirare l’attenzione sulla lentezza e l’inefficienza della burocrazia. Vorrei anche fare luce sulla questione del noleggio delle transenne.

Se queste sono effettivamente noleggiate, sarebbe importante sapere quanto il Comune ha speso in questi due anni per il loro noleggio e quale società fornisce il servizio. È possibile che mantenere le transenne per così tanto tempo sia costato più che riparare il muretto, che richiederebbe meno di mezza giornata di lavoro.

Vi chiedo di dare visibilità a questa situazione affinché il Comune di Livorno intervenga finalmente per risolvere il problema. Ringraziandovi per l’attenzione, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.