12 Aprile 2023

Livorno 12 aprile 2023 – Scali del Monte Pio, viabilità parzialmente ripristinata

Parzialmente ripristinata, con una ordinanza in vigore da oggi, la viabilità lungo gli scali del Monte Pio e scali Ponte di Marmo, dove; dallo scorso gennaio sono in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta conseguentemente al dissesto statico rilevato al soffitto di alcune cantine sottostanti la carreggiata.

Adesso, con l’avvenuta messa in sicurezza delle volte della cantina che si trova in corrispondenza con il civico 37 di scali del Monte Pio, ci sono le condizioni per poter ripristinare il transito veicolare in questo tratto, fatto salvo il mantenimento delle limitazioni introdotte per limite di peso, e mantenendo comunque il divieto di sosta nell’area soprastante la cantina.

Pertanto, la nuova ordinanza prevede una serie di provvedimenti, tra i quali l’abrogazione del divieto di transito per 20 metri intorno al civico 37 di scali del Monte Pio e del doppio senso di circolazione fino all’area interdetta al transito tra i civici 31-33; il divieto di sosta con rimozione forzata in scali del Monte Pio per 20 metri a partire dall’intersezione con scali del Ponte di Marmo (ultimi 4 stalli di sosta adiacenti alla spalletta del fosso) e per 20 metri in adiacenza all’area tra i civici 31-33 al fine di consentire la creazione di aree di manovra.

Il transito tra scali del Ponte di Marmo e l’area interdetta tra i civici 31-33 di scali del Monte Pio è consentito ai veicoli (con portata fino a 2,5 tonnellate) dei residenti con contrassegno zona “A”, ai veicoli al servizio dei disabili, ai mezzi di soccorso e ai mezzi per la raccolta dei rifiuti fino a 3,5 tonnellate.

Queste misure rimarranno in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza lungo gli scali.

