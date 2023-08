Home

Scali della Dogana d'Acqua: eternite, tanica di benzina, ingombranti plastica e vestiti. Mr Green pulisce area "verde"

Ambiente

13 Agosto 2023

Scali della Dogana d’Acqua: eternite, tanica di benzina, ingombranti plastica e vestiti. Mr Green pulisce area “verde”

Livorno 13 agosto 2023 – Scali della Dogana d'Acqua: eternite, tanica di benzina, ingombranti plastica e vestiti. Mr Green pulisce area "verde"

Mister Green, il volontario che pulisce Livorno dai rifiuti: la sua ultima impresa in via degli Scali della Dogana D’acqua

Francesco Stefanini, noto come Mister Green, è un ambientalista che si dedica alla pulizia delle aree verdi con la sua bicicletta e il suo carretto. La sua ultima impresa è stata quella di pulire un pezzo di prato con degli alberelli in via degli Scali della Dogana D’acqua. Qui ha trovato di tutto, tra ingombranti, plastica, vestiti e rifiuti pericolosi.

Mister Green ha raccontato la sua esperienza in un post su Facebook, dove ha pubblicato anche delle foto che documentano il suo lavoro. “Sono uscito di casa alle ore 15.00 da casa con il carretto e bicicletta, per andare a pulire quel piccolo prato cementificato credendo di trovarci non tantissimo invece mi sono ricreduto.” – Ha scritto.

Arrivato sul posto, si è subito munito di guanti, pinze e asta acchiapparifiuti e ha iniziato a raccogliere i rifiuti abbandonati dagli incivili.

“Insomma ho trovato di tutto eternit già segnalato Aamps tramite Avr poi ho trovato il telaio di un motorino, ammortizzatori, una tanica di benzina, un passeggino un forno piccolo da cucina una batteria poi tanta plastica e vestiti” ha elencato.

Tutti gli ingombranti li ha messi da una parte e ha segnalato il loro ritiro a Aamps e Avr, le aziende che si occupano della gestione dei rifiuti a Livorno. Per tutto il resto ha fatto sei sacchi di spazzatura, per un totale di 32 chili e 86 grammi. Poi è tornato a casa alle 18.00.

Mister Green ha concluso il suo post ringraziando le persone che lo sostengono e invitando tutti a fare la propria parte per salvaguardare l’ambiente. “Grazie a tutti quelli che mi seguono e mi incoraggiano sempre a fare questo lavoro volontario per la nostra città e per il nostro pianeta” ha scritto.

Mister Green è un esempio di cittadino attivo e responsabile, che con le sue iniziative quotidiane contribuisce a rendere Livorno una città più pulita e più verde. Il suo motto è “ognuno faccia la sua parte”, perché solo insieme possiamo salvaguardare il nostro pianeta.

