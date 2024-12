Home

Cronaca

Scali Saffi, infranti alcuni vetri dei box prefabbricati

Cronaca

28 Dicembre 2024

Scali Saffi, infranti alcuni vetri dei box prefabbricati

Livorno 28 dicembre 2024 Scali Saffi, infranti alcuni vetri dei box prefabbricati

Mattinata amara per gli ambulanti del mercato di via Buontalenti, che oggi si sono trovati di fronte a una brutta sorpresa: tre dei diciassette box prefabbricati situati in scali Saffi sono stati danneggiati. I vandali hanno colpito i vetri di tre moduli, ma non è chiaro con quale modalità. Non sono stati trovati segni particolari a terra che possano indicare se i danni siano stati causati con calci, pugni o un oggetto contundente. Resta, tuttavia, la delusione e la preoccupazione per quanto accaduto.

Il sindaco Luca Salvetti ha preso posizione sull’accaduto, affermando: “L’area è monitorata da telecamere, grazie alle quali individueremo i responsabili di questo atto vandalico. Se qualcuno pensa che danneggiando uno dei progetti più significativi di riqualificazione della città possa rallentarci o farci desistere, si sbaglia di grosso. Anzi, episodi come questi ci spingono a procedere con ancora più determinazione.”