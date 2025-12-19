Scambio di auguri in Prefettura, il messaggio di Dionisi

Home

19 Dicembre 2025

In occasione dello scambio di auguri natalizi in Prefettura, il Prefetto di Livorno ha rivolto un messaggio alle autorità civili, militari e religiose, incentrato sul tema dell’incertezza che caratterizza l’attuale contesto sociale ed economico e sul ruolo delle istituzioni nel dare certezze concrete ai cittadini.

Il Prefetto ha sottolineato come la sicurezza non possa essere intesa solo in senso tradizionale, ma come un concetto più ampio che comprende lavoro, sviluppo, coesione sociale e tutela delle persone più fragili, richiamando anche la necessità di contrastare la violenza diffusa e, in particolare, la violenza di genere.

Ampio spazio è stato dedicato allo sviluppo del porto di Livorno e al progetto della Darsena Europa, evidenziando l’importanza di lavorare con determinazione e senza contrapposizioni ideologiche, accelerando sulle infrastrutture di connessione territoriali, retroportuali e digitali. Centrale il tema dell’occupazione, indicata come priorità assoluta per un territorio che soffre una riduzione dei livelli occupazionali e che necessita di nuove opportunità di lavoro stabile e qualificato.

Sul fronte della sicurezza pubblica, il Prefetto ha ribadito l’importanza del coordinamento tra istituzioni e di un confronto democratico aperto e costruttivo, sottolineando che la collaborazione rappresenta la vera forza dello Stato sul territorio.

Nel concludere, il Prefetto ha ringraziato tutte le componenti istituzionali e sociali, con un riconoscimento particolare alle Forze di Polizia, alla Direzione Marittima della Toscana, all’Accademia Navale e alle Forze Armate, definite una squadra coesa di alto valore professionale ed etico. Ringraziamenti sono stati rivolti anche ai Vigili del Fuoco, alla Magistratura, agli enti locali, alla Regione Toscana, all’Autorità di Sistema Portuale, al sistema sanitario, al mondo della scuola, al volontariato, alle istituzioni religiose, agli organi di informazione e al personale della Prefettura.

Il messaggio finale è stato un augurio di Natale all’insegna della fiducia e delle certezze, ribadendo che “le certezze costruiscono sicurezza e la sicurezza costruisce futuro”.

