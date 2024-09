Home

Provincia

Cecina

Scambio di droga finito in rapina e percosse, denunciato spacciatore 20enne cecinese

Cecina

24 Settembre 2024

Scambio di droga finito in rapina e percosse, denunciato spacciatore 20enne cecinese

Livorno 24 settembre 2024 – Scambio di droga finito in rapina e percosse, denunciato spacciatore 20enne cecinese

Al termine di indagini, i carabinieri della Stazione di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un 20enne residente a Cecina, con l’accusa di rapina impropria e percosse ai danni di un altro giovane del posto suo coetaneo.

Secondo la ricostruzione dei militari, che si sono avvalsi anche delle immagini di videosorveglianza di pertinenza,

si sarebbero dati appuntamento in un bar del centro cittadino per uno scambio di droga.

I due si sarebbero poi portati all’interno del bagno dell’esercizio pubblico per poter effettuare materialmente lo scambio. Qui, alle rimostranze dell’acquirente in merito alla scarsa quantità di hashish cedutagli rispetto a quanto pattuito in precedenza, sarebbe nato un diverbio tra i due. A termine del diverbio lo spacciatore si sarebbe appropriato con violenza del denaro, strappandolo dalle mani dell’altro e lo avrebbe colpito con un forte schiaffo per poi dileguarsi.

La vittima, superato l’iniziale stordimento, si è rivolta ai carabinieri per riferire l’accaduto. I militari hanno quindi ricostruito i fatti e sono giunti ad identificare il presunto responsabile, peraltro già conosciuto e non nuovo a fatti del genere, denunciandolo all’AG di Livorno.

Scambio di droga finito in rapina e percosse, denunciato spacciatore 20enne cecinese