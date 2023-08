Home

Scapigliato Alberi: già fornite 43mila piante al territorio locale, raddoppieranno in autunno. Il link per fare domanda

2 Agosto 2023

Rosignano 2 agosto 2023 – Scapigliato Alberi: già fornite 43mila piante al territorio locale, raddoppieranno in autunno

Sono oltre 43mila le piante, di cui quasi 39mila olivi, fornite finora grazie all’iniziativa “Scapigliato Alberi”, a conclusione della campagna di piantumazioni condotta nella primavera 2023. Tutti esemplari messi a dimora sul territorio locale, in modo da sostenere lo sviluppo agricolo dell’area, oltre ad offrire uno strumento concreto per contrastare la crisi climatica in corso. Durante il loro ciclo di vita, infatti, queste piante assorbiranno ben 154mila tonnellate di CO2eq. A dimostrazione dell’impegno di Scapigliato nel portare avanti l’iniziativa e dell’interesse riscontrato, ad autunno saranno consegnati un numero di olivi pari a quelli forniti dall’avvio del progetto ad oggi.

Per quei cittadini, imprese e Associazioni no-profit che vogliano richiedere la consegna gratuita degli olivi da parte di Scapigliato, entro il 30 ottobre 2023 è ancora possibile presentare domanda per le consegne che avverranno a primavera 2024.

CLICCA QUI PER COMPILARE LA DOMANDA ONLINE:

