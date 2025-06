Home

29 Giugno 2025

Scapigliato: incendio domanto nella notte, è possibile uscire

Aggiornamento ore 08:10

Prosegue la bonifica dell’area

Domato nel corso della notte l’incendio divampato nell’impianto di Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo grazie al lavoro incessante delle squadre di soccorso. Lo comunica il Comune attraverso il sito istituzionale e i propri canali social, rassicurando i cittadini sul miglioramento della situazione.

Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata, con interventi di bagnatura e movimento terra per estinguere eventuali focolai silenti ancora presenti. Le autorità confermano che non sussistono più rischi per la popolazione: è ora possibile aprire le finestre e uscire all’esterno in sicurezza.

Resta alta l’attenzione da parte delle squadre antincendio per garantire un pieno controllo del territorio nelle prossime ore.