4 Maggio 2023

Livorno 4 maggio 2023 – Scapigliato: Landi (Lega), “Regione sospenda AIA in via cautelativa”

“La Regione valuti la sospensione in via cautelativa dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sull’ampliamento della discarica di Scapigliato. Le indagini recentemente concluse offrono uno spaccato tutt’altro che rassicurante: i cittadini, le imprese agricole, i comuni della Val di Fine hanno diritto a non convivere con la paura”.

Così il consigliere regionale della Lega e portavoce dell’Opposizione Marco Landi in replica alla risposta dell’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni sulle inchieste che riguardano la gestione dei rifiuti in Toscana a partire da quella relativa a Scapigliato. Risposta che contiene tutti i passaggi l’iter autorizzativo, a dire dell’assessore coerente con le richieste contenute nelle delibere di Giunta.

“Secondo l’assessore Monni Scapigliato ha ottemperato a tutte le prescrizioni, ma c’è un obbligo aggiuntivo, che è quello della trasparenza. Nel corso degli anni ci sono state richieste di proroga e sovrapposizioni che si sommano alle risultanze delle indagini sullo smaltimento del percolato. Le rassicurazioni formali non bastano: per il futuro serve maggiore attenzione sui grandi siti, per il presente è necessaria maggiore cautela, proprio alla luce di quanto è emerso in questi ultimi anni. Come hanno fatto notare Cristina Viviani e Roberto Biasci – rispettivamente segretaria comunale e capogruppo della Lega a Rosignano – è giusto evidenziare che, al di là delle indagini e delle autorizzazioni, i vertici di Scapigliato non sono stati in grado di garantire efficienza, trasparenza né una evoluzione tecnico-impiantistica adeguata”, conclude Landi.

https://www.youtube.com/live/oq7huRvGiag?feature=share (minuto -3.14)

