Scapigliato, Lega: No alla svendita, ora ripensare ruolo per comunità

21 Aprile 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 aprile 2023 – Scapigliato, Lega: No alla svendita, ora ripensare ruolo per comunità

“La conclusione delle indagini sull’ultima delle vicende giudiziarie afferenti a Scapigliato dispiace ma non sorprende.

Dispiace, anzitutto, a livello personale, perchè trai vari soggetti coinvolti vi è il primo cittadino di Rosignano Marittimo, poi per l’immagine del territorio.

Non pare opportuno entrare nei dettagli di una vicenda giudiziaria in corso, tuttavia, è doveroso per una forza politica all’opposizione locale, esprimere un giudizio sulla storia politica di Scapigliato.

Una gestione che ha sempre visto la direzione pubblica comunale non in grado di garantire efficienza, trasparenza ne una evoluzione tecnico-impiantistica.

La storia dei crediti ormai inesigibili della vicenda Lonzi ha palesato il non adeguato modello gestorio che invece, imitando la vicina Peccioli, ove la discarica è gestita con azionariato diffuso, avrebbe permesso una sana ingerenza sociale in grado di correggere storture di sistema.

La tecnologia prevalente del sito si sostanzia dopo tanti anni, ancora e purtroppo, nel ricovero in discarica.

Un modello nato nell’antica Roma, memoria ne sia il monte Testaccio: una montagna di anfore rimasta, dopo duemila anni, muta testimone del futuro paesaggistico di questo tipo di siti.

L’evoluzione sociale di Scapigliato Srl ha poi visto l’ingresso di un nuovo socio, Alia. Le esigenze di questo ingresso sono probabilmente anche di opportunità politica, visto che i vantaggi per il nuovo socio – Alia Spa – consistono nella possibilità di fruire del sito per conferimenti a buon prezzo.

Questo determina uno svantaggio economico per i minori incassi per tutta Rosignano, non essendovi ragioni di bilancio tali da giustificare per la Scapigliato Srl la necessitá di ricorrere alla cessione di quote di proprietà.

Occorre dunque un impegno per rimettere in bonis l’immagine dell’azienda attraverso un profondo ripensamento del ruolo svolto per la comunità e le aziende del territorio anche costruendo nuove partenrship per una più rapida trasformazione in un moderno sito di trattamento ma, senza la svendita della proprietà ed anzi perseguendo l’obiettivo di una gestione partecipata del rifiuto da parte dei cittadini azionisti ed una valorizzazione professionale dei dipendenti di questa società”.

La segreteria Lega per Salvini Premier – Rosignano -Cristina Viviani.

Il Gruppo consiliare Lega per Salvini Premier – Rosignano – Roberto Biasci

Il Sen.Manfredi Potenti

