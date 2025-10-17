Home

17 Ottobre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 17 ottobre 2025 Scapigliato: Sostenibilità e competitività, premiati in Campidoglio

Sostenibilità è competitività: Scapigliato premiata in Campidoglio tra le migliori imprese d’Italia

Alla Società va il Premio Industria Felix ESG: è la sola in Toscana attiva nella gestione rifiuti e l’unica in assoluto dell’area livornese

Rosignano Marittimo, 16 ottobre 2025 – L’Amministratore Unico di Scapigliato, l’Ingegnere Francesco Girardi, ha ritirato ieri l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione della 66ª edizione e prima edizione nazionale del Premio Industria Felix ESG – L’Italia sostenibile che compete, nella prestigiosa Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, periodico in supplemento a Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane e diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved Rating Agency, Cerved e A.C. Industria Felix, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group e Idea75.

Per Scapigliato si tratta del quinto anno consecutivo in cui la Società viene insignita da Industria Felix dell’Alta Onorificenza di Bilancio, a testimonianza di solidi investimenti sul fronte dell’economia circolare. Il premio viene infatti assegnato a valle di un’inchiesta giornalistica che ogni anno si basa sull’analisi dei bilanci di circa 700.000 società di capitali con sede legale in Italia, su cui viene adottato un filtro etico (risorse umane impiegate costanti o in crescita), di competitività (analisi del conto economico tramite algoritmo) e di solvibilità finanziaria (rispetto del Cerved Group Score); l’ultimo passaggio prevede infine la valutazione di un Comitato scientifico composto dai delegati degli Enti che patrocinano Industria Felix come Luiss, Confindustria, docenti universitari e commercialisti, enti pubblici, partner, ecc..

La novità di quest’anno sta nell’attenzione dedicata dal Premio agli aspetti ESG, acronimo che sta per Environmental, Social, Governance e che si riferisce a tre fattori centrali nel misurare la sostenibilità di un’impresa. «In un momento storico in cui sostenibilità e responsabilità sociale non sono più opzioni ma necessità, premiare le aziende che si distinguono per pratiche ESG concrete e misurabili attraverso un’inchiesta giornalistica e un apposito score fornitoci da Cerved Rating Agency è un atto dovuto. Con questa prima edizione nazionale del Premio ESG – spiega il Direttore Responsabile Michele Montemurro – vogliamo contribuire a costruire un nuovo paradigma economico, fatto di imprese affidabili, etiche e realmente orientate al futuro. Un’impresa sostenibile è oggi anche un’impresa più solida, competitiva e capace di generare valore condiviso nel tempo».

Da questa prima edizione nazionale del Premio Industria Felix ESG è emerso che solo 6 aziende su 1.000, pari allo 0,6%, sono dotate di un report di sostenibilità tra le 970mila società di capitali operative con sede legale in Italia; in questo contesto, l’analisi dei bilanci di circa 700.000 società ha portato a sole 94 imprese premiate, di cui 5 in Toscana: Scapigliato spicca come unica premiata nell’area livornese, e la sola in regione attiva sul fronte della gestione rifiuti.

«Ricevere il Premio Industria Felix quest’anno rappresenta per noi non solo un grande onore, ma anche una rinnovata responsabilità – commenta l’Ingegnere Francesco Girardi, Amministratore Unico di Scapigliato – Questo riconoscimento, conferito nell’ambito della prima edizione nazionale dedicata alla sostenibilità, testimonia la solidità del nostro impegno verso un modello d’impresa etico, trasparente e concretamente orientato al futuro. Grazie ai nuovi investimenti, stiamo infatti puntando alla realizzazione di impianti innovativi per il recupero di materia, in alternativa allo smaltimento tradizionale. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale di Scapigliato: è grazie al lavoro, alla competenza e alla dedizione quotidiana delle nostre persone se abbiamo raggiunto traguardi così significativi. Dopo 40 anni di attività, possiamo guardare con orgoglio e fiducia a un nuovo orizzonte»