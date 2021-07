Home

Provincia

Scapigliato Srl: al via il Bando di gara per l’assegnazione gratuita di 245.000 ulivi

Provincia

2 Luglio 2021

Scapigliato Srl: al via il Bando di gara per l’assegnazione gratuita di 245.000 ulivi

Rosignano Marittimo, 2 luglio 2021

Si è aperto lo scorso 23 giugno il Bando di gara, pubblicato da Scapigliato Srl nell’ambito del progetto Scapigliato Alberi, per la concessione gratuita di piante di ulivo a cittadini, aziende, cooperative e reti di imprese agricole, proprietari e conduttori di fondi agricoli ubicati nei Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Crespina-Lorenzana, Guardistallo, Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Rosignano Marittimo e Santa Luce.

Ogni beneficiario riceverà da un minimo di 50 fino ad un massimo di 5.000 piante di cultivar autoctone e certificate (Frantoio, Leccio del Corno, Leccino, Maurino, Moraiolo e Pendolino).

Si formeranno così 700 ettari di oliveti inerbiti, a beneficio di agricoltori, cittadini e, non da ultimo, del paesaggio che verrà arricchito e ancor più caratterizzato dagli ulivi.

Scapigliato si occuperà dell’acquisto, della consegna delle piante e della verifica dell’avvenuta realizzazione degli impianti promossi attraverso il Bando.

Le piante avranno un’altezza minima di circa un metro e un’età di 2 anni.

Le assegnazioni, in questa prima fase, saranno effettuate due volte l’anno: in primavera e in autunno, con la prima consegna che sarà avverrà nell’autunno del 2021.

I cittadini e le imprese interessati possono scaricare il bando e la domanda di partecipazione dal sito web di Scapigliato (www.scapigliato.it, Iniziative per il territorio, Scapigliato Alberi) e seguire le indicazioni per partecipare.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Scapigliato Srl tramite posta ordinaria, consegna a mano presso la sede di Scapigliato (SR 206, km 16,5 Rosignano Marittimo, LI) o mediante posta elettronica all’indirizzo olivi@scapigliato.it.

L’invio della documentazione dovrà essere completato entro date diverse a seconda del periodo di piantumazione che si prevede di sfruttare per l’impianto degli ulivi.

La graduatoria verrà stilata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sarà pubblicata sul sito internet di Scapigliato.

I beneficiari ammessi ad ottenere le piante riceveranno un’apposita comunicazione.

L’accettazione delle piante da parte del beneficiario sarà sancita attraverso un apposito atto d’obbligo tra le parti che, fra le altre cose, definirà il periodo in cui il beneficiario dovrà mantenere a dimora gli ulivi assegnati.

I soggetti beneficiari che aderiranno all’iniziativa, inoltre, dovranno collocare a dimora gli ulivi in aree di loro proprietà, possesso o comunque nella loro piena disponibilità, nonché effettuare tutti gli eventuali interventi di manutenzione che si renderanno necessari.

Per ulteriori informazioni su Scapigliato Alberi e, in particolare, sui bandi per la donazione degli ulivi, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail alberi@scapigliato.it o chiamare lo 0586 744153.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin