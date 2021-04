Scappa e tenta di nascondere 18 dosi di eroina: arrestato dai Carabinieri

Cronaca

26 Aprile 2021

Livorno 26 aprile 2021

Nel primo pomeriggio di sabato 24 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne tunisino per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane straniero, proveniente da Napoli, mentre si trovava in Viale Carducci, notava l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri e si dava alla fuga.

I militari dell’Arma riuscivano a raggiungerlo prontamente, cogliendolo nell’atto di occultare un fazzoletto di carta sotto una grondaia all’interno di una vicina area condominiale.

Gli operanti riscontravano la presenza di un involucro contenente NR. 18 (DICIOTTO) dosi di sostanza stupefacente, risultata essere del tipo “eroina”, per un peso complessivo di grammi 7,1, unitamente a denaro verosimilmente provento di attività di spaccio.