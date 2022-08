Home

Scappa in scooter alla vista della polizia, denunciato 26enne per spaccio e resistenza

25 Agosto 2022

Livorno 25 agosto 2022 – Scappa in scooter alla vista della polizia, denunciato 26enne per spaccio e resistenza

Intorno alle ore 04. 00 di questa mattina, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, impegnata in servizio di controllo del territorio; percorrendo viale Italia notava un motociclo con a bordo due soggetti che alla vista della pattuglia, probabilmente intuendo di essere prossimi ad un controllo, acceleravano e cominciavano a fuggire.

L’inseguimento, iniziato appunto sul viale Italia, continuava per le vie cittadine e terminava in via dei Carrozzieri.

Dei due soggetti a bordo, uno, riusciva a far perdere le proprie tracce scappando a piedi, l’altro, un cittadino albanese di 26 anni, invece, veniva fermato dagli operatori di polizia.

In attesa di ulteriori accertamenti circa la provenienza del motociclo, questo veniva rinvenuto e trattenuto per ulteriori accertamenti.

Il 26enne a seguito della perquisizione veniva trovato in possesso di 4,15 grammi di cocaina suddivisa in 4 involucri di cellophane.

L’uomo veniva deferito in stato di libertà per il possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

