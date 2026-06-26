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Cronaca

Scarica la rivista CN-Comune Notizie dedicata ai 100 anni del Palio Marinaro

Cronaca

26 Giugno 2026

Scarica la rivista CN-Comune Notizie dedicata ai 100 anni del Palio Marinaro

Livorno 26 giugno 2026 Scarica la rivista CN-Comune Notizie dedicata ai 100 anni del Palio Marinaro

E’ stato presentato il n.3 anno 2026 della rivista CN-Comune Notizie dedicato ai 100 anni del Palio Marinaro.

“Questa edizione di CN è un vero e proprio pezzo da collezione perché, a differenza delle pubblicazioni annuali che vengono fatte in occasione di ogni singolo Palio, abbraccia l’intero secolo di storia della competizione e della città. L’obiettivo è stato coinvolgere giornalisti che hanno seguito il Palio in epoche diverse per raccontare non solo la cronaca, ma anche l’anima dei quartieri, delle cantine e l’importanza crescente della forza delle donne nel mondo delle gare remiere, da sempre appannaggio maschile. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questa edizione di CN realizzando un prodotto i grande qualità”.

Questa la dichiarazione del sindaco Luca Salvetti al momento della presentazione alla quale hanno partecipato l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, la direttrice della rivista Ursula Galli e Giulia Perni della casa editrice Sillabe che cura la pubblicazione.

Il volume è teso a gettare delle luci su volti, ricordi, atmosfere del Palio nel suo primo secolo di vita, fissando il 1926 come data di nascita del primo Palio dell’età moderna.

I testi sono stati scritti da alcuni giornalisti livornesi appassionati della gara remiera, oltre che dal Sindaco e da Mario Vallini del Comitato Palio Marinaro: Michela Berti, Mario Vallini, Juna Goti, Francesco Gazzetti, Simone Fulciniti, Fabrizio Pucci, Giacomo Niccolini, Gianni Tacchi, Flavio Lombardi, Nicola e Igor Vanni, Giulia Bellaveglia.

Arricchiscono il tutto le bellissime foto di FotoNovi e Andrea Dani (Archivio Fondazione LEM-Livorno Euro Mediterranea) e Mario Vallini; quest’ultimo ha fornito anche un corredo di preziose foto d’epoca che fanno parte dell'”Archivio Palio Marinaro e Carlo Braccini”.

QUI PER SCARICARE IL PDF DELLA RIVISTA: https://www.comune.livorno.it/ it/news/presentata-la-rivista- cn-comune-notizie-dedicata-ai- 100-anni-del-palio-marinaro