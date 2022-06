Home

15 Giugno 2022

Scarichi l’auto davanti ad un passo carrabile? E’ violenza privata secondo la Cassazione

Rubrica Sentenze – 15 giugno 2022

Il reato di violenza privata può essere commesso anche con l’auto, quando la stessa viene posta davanti al punto di ingresso e uscita di un edificio, impedendo così il passaggio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22594/2022

Non ha importanza che l’imputato abbia chiesto di pazientare per completare lo scarico, tanto più che in quel punto era presente un passo carrabile

Per la Corte di Cassazione affinché si configuri il reato di violenza privata è sufficiente infatti ricorrere a “qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offesa delle libertà di determinazione e di azione.”

Sul giudizio del caso in questione pesa anche il fatto della recidiva del soggetto

Da un filmato prodotto come prova ai giudici della Suprema Corte è emerso che ne l’imputato ne i suoi familiari, si sono adoperati per liberare rapidamente il passaggio, ritardando così il transito in quel punto della persona offesa

Nessuna autorizzazione allo scarico era previsto inoltre in quel punto, dal momento che era presente un passo carrabile.

Nulle sono per la Corte le affermazioni dell’imputato, che afferma di aver chiesto gentilmente alla persona offesa di pazientare giusto il tempo di consentirgli lo scarico.

