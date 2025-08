Home

Scarico di acque reflue di abitazione nel fosso multati due proprietari

1 Agosto 2025

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e di settore, al termine di un servizio di perlustrazione in area rurale di Cecina, hanno contestato a due persone di 40 e 50 anni della zona la violazione della normativa ambientale inerente allo scarico di reflui ad uso abitativo senza autorizzazione.

A seguito del sopralluogo, infatti, è emerso che le acque reflue ad uso abitativo domestico derivanti da un terreno privato confluivano fuori fognatura ed erano fatte defluire direttamente nel fossetto adiacente alla proprietà senza alcun trattamento e in assenza di qualsiasi autorizzazione. Ai due proprietari è stata contestata la violazione della normativa compendiata nel cd. “codice dell’ambiente”, infrazione che comporta una sanzione amministrativa per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta e che può andare da un minimo di 600 ad un massimo di 3.000 euro e il cui importo sarà determinato dalla Regione Toscana quale Autorità Amministrativa competente.

Sempre nel medesimo contesto, ad uno dei due è stato anche contestato un ulteriore illecito amministrativo, poichè lo stesso, risultato titolare di un pozzo per uso domestico, avrebbe omesso di comunicare all’Autorità competente le misure della portata e dei volumi di acqua prelevata, trattandosi in particolare di violazione degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previste per le derivazioni di acqua. Tale illecito, anch’esso ricompreso nella normativa ambientale, prevede una sanzione da 1500 a 600 euro che verrà determinata dalla Regione Toscana.

