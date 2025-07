Home

Provincia

Collesalvetti

Scatena nominato coordinatore del tavolo di Anci Giovani Toscana

Collesalvetti

22 Luglio 2025

Scatena nominato coordinatore del tavolo di Anci Giovani Toscana

Livorno 22 luglio 2025 Scatena nominato coordinatore del tavolo di Anci Giovani Toscana

Si è svolta Venerdì 19 Luglio, presso il complesso delle Murate a Firenze, la prima riunione dei tavoli di lavoro di Anci Giovani Toscana, la rete che riunisce amministratrici e amministratori under 35 dei Comuni toscani. Nel corso della giornata sono stati attivati i tavoli tematici di lavoro e nominate le relative figure di coordinamento.

“Abbiamo completato la formazione dei gruppi di lavoro e desidero ringraziare tutti per la disponibilità: la risposta dei giovani amministratori della Toscana è stata molto positiva – spiega il Coordinatore regionale Anci Giovani e vicesindaco di Capannori Matteo Francesconi – Saremo quindi in grado di andare a formare dei gruppi di lavoro corposi e ben strutturati, attraverso i quali potremo approfondire temi di interesse strategico per i nostri territori e per le nostre comunità. Ogni gruppo avrà piena autonomia di programmazione e azione e potrà contare sulla presenza di un coordinatore e di un vice coordinatore, per meglio facilitare e organizzare il lavoro”.

In questa cornice è stata ufficializzata la nomina del Presidente del consiglio comunale di Collesalvetti, Davide Scatena, a coordinatore regionale del tavolo “Formazione e Lavoro”.

“In un contesto in continua trasformazione – dichiara Scatena – abbiamo il compito di tradurre le capacità dei cittadini in risposte concrete per il mercato, generando occasioni che coinvolgano ogni persona. L’orizzonte socio-economico odierno esige da noi decisioni tempestive, ma anche uno sguardo lungo. Occorre rafforzare la formazione, rendendo i percorsi più agili, allineati alle professioni emergenti, e intensificare il dialogo tra scuole, imprese e istituzioni. Dobbiamo garantire che ogni individuo abbia gli strumenti per acquisire le qualifiche necessarie e per accedere a un lavoro dignitoso e stabile.”

Scatena ha sottolineato il compito collettivo e la necessità di coinvolgere gli enti di formazioni, aziende, sindacati e associazioni di categoria: “serve che ogni parte agisca in sintonia. Solo così possiamo tradurre le politiche attive del lavoro in misure concrete, orientare i programmi di riqualificazione e disegnare iniziative che potenzino l’occupabilità, con un’attenzione prioritaria ai giovani e alle categorie più fragili”.

“Ringrazio il presidente Francesconi – conclude Scatena – e sono felice di poter dare un contributo concreto. Il Tavolo sarà il luogo in cui costruire insieme soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro e per fare della Toscana un modello di sviluppo basato sulle competenze e sulle opportunità. Una sfida politica e culturale che guarda al futuro delle nostre comunità e delle prossime generazioni”.

Scatena nominato coordinatore del tavolo di Anci Giovani Toscana