Scavalco ferroviario porto, Giani e Baccelli saranno presenti all’avvio dei lavori

Cronaca

6 Aprile 2023

Livorno 6 aprile 2023 – Porto-interporto, Giani e Baccelli all’avvio dei lavori per lo scavalco ferroviario di Livorno

Il presidente Giani e l’assessore Baccelli saranno domani mattina, venerdì 7 aprile, all’avvio dei lavori per lo scavalco ferroviario di Livorno (ore 12, via Leonardo da Vinci, Calambrone, Livorno)

Sarà presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che interverrà assieme all’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, all’avvio dei lavori per lo scavalco ferroviario di Livorno che, una volta attivo, consentirà di collegare in modo diretto il porto di Livorno all’interporto di Guasticce.

I lavori, ad opera di Rete ferroviaria italiana, prenderanno il via domani mattina alla periferia Nord della città, in via Leonardo da Vinci, in direzione Calambrone.

Con il presidente Giani e l’assessore Baccelli saranno presenti resenti l’assessora alle Attività portuali del Comune di Livorno, Barbara Bonciani, il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini, nonché i rappresentanti di Rete ferroviaria italiana, della società Interporto toscano Vespucci e dell’Autorità portuale del Tirreno settentrionale.

L’appuntamento è per domani, venerdì 7 aprile, ore 12, nell’area del cantiere in via Leonardo da Vinci 26. L’accredito per i giornalisti è previsto a partire dalle 11,30.