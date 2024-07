Home

Scavi archeologici, vedono la luce edifici e pavimenti in marmo a San Gaetano

27 Luglio 2024

I RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2024 PRESSO L’AREA ARCHEOLOGICA DI SAN GAETANO A VADA

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 27 luglio 2024 –

A luglio 2024 si è svolta l’annuale campagna di scavo in loc. San Gaetano, a nord e a sud di Via del Porto, grazie ad una proficua sinergia fra il Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, il Comune di Rosignano Marittimo mediante il Museo Civico Archeologico, la SABAP Provincia di Livorno e la Società Ineos Manufacturing Italia S.P.A proprietaria dell’area archeologica.

Il team della prof. Simonetta Menchelli, con i Dott. Silvia Marini, Paolo Sangriso e Domingo Belcari, a nord di Via del Porto; ha messo in luce un cospicuo edificio con due aule circolari, elegantemente rivestite e pavimentate con marmi, costruite nel II-III sec.d.C., per funzioni di rappresentanza, ed utilizzate da personaggi di alto grado per attività economiche e sociali sino ad epoca tardo-antica.

A sud di via del Porto è stato portato in luce un magazzino specializzato per attività varie. Ha almeno 11 ambienti, con vasche, canalette per scarico acqua e una cisterna. All’interno di questo magazzino sono state individuate le tombe di un adulto/a in cassa litica e tegole, e di un bambino dentro un’anfora. I resti sono databili alla fine del VI-VII sec.d.C.

Con lo scavo 2024 gli edifici in loc. San Gaetano hanno raggiunto l’estensione di oltre 4,6 ettari, pur costituendo soltanto uno dei quartieri dell’antica Vada Volaterrana.

Con le indagini georadar, infatti, si è individuata una continuità di edifici e di approdi lungo la costa fra i fiumi Fine e Cecina, che saranno scavati nelle prossime campagne.

Alle attività, oltre a studenti dell’Università di Pisa, hanno partecipato studenti europei ed extraeuroperi della Vada Volaterrana Summer School, con il Prof. Stephen Carmody della Troy University (USA).

Cittadini e turisti avranno modo di visitare l’area archeologica e di approfondire i risultati della campagna di scavo 2024, con gli archeologi e i professionisti impegnati sul campo, nell’ambito degli Open Days che si terranno a San Gaetano in occasione del Festival Vivere l’Archeologia.

Sabato 3 e domenica 4 agosto dalle ore 16.30 alle 21. 30 si terrà l’iniziativa Vada Volaterrana, con visite guidate gratuite all’area archeologica alle ore 17. 00, 18.00, 19.00 (in italiano) e alle ore 18.30 (in inglese).

Dallo scavo alla ricostruzione di un antico porto romano: un mercato con prodotti a Miliarium 0, la possibilità di mangiare in una Taberna in stile pompeiano, stand volti ad illustrare le professioni dell’archeologia, laboratori dedicati ai bambini e tante altre attività per tutta la famiglia.

