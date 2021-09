Home

15 Settembre 2021

#sceglilastradagiusta Progetto per i giovani. Concerto della Banda della Polizia di Stato

Livorno 15 settembre 2021

Il 5° anniversario della morte di Carlo Azeglio Ciampi, l‘ex Presidente della Repubblica, ovvero il 16 settembre 2021 sarà ricordato con un concerto, organizzato in collaborazione con ANCRI – Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con protagonista la Banda musicale della Polizia di Stato sotto la direzione del Maestro Maurizio Billi.

E’ un evento del cartellone “Mascagni Festival” che vuole rivolgersi soprattutto ai nostri giovani per i quali, in collaborazione con il Comune di Livorno e l’Ufficio Scolastico Provinciale, è stato strutturato il progetto #sceglilastradagiusta che li accompagnerà per l’intero anno scolastico.

In particolare, nell’ambito delle iniziative volte a fidelizzare i valori di tradizione e legalità dei quali è portatrice la Polizia di Stato, nel suddetto evento, sarà protagonista l’impegno dei ragazzi delle scuole in un connubio di musica-cultura e territorio da realizzarsi presso la tecnostruttura del Pala Modigliani Forum di Livorno. Saranno presenti all’evento alcune rappresentanze dei cinque Istituti Scolastici livornesi che hanno già partecipato all’evento del 23 maggio 2021 in questa Piazza Garibaldi- 1^ tappa del progetto #sceglilastradagiusta, allorquando i ragazzi rappresentarono un video clip, da loro stessi realizzato, sulla vita dei 5 eroi di Capaci.

Presenta Marco Mazzocchi, affermato giornalista e conduttore televisivo; dal 2020 conduttore di Stop and Go e parte integrante del cast di Quelli che il calcio .

Testimonial del progetto per i giovani Can Yaman, attore e personaggio televisivo turco, laureato in Giurisprudenza in California , ha scoperto di amare la recitazione e dopo aver frequentato corsi di Acting Studio in America , ha iniziato la carriera di attore nel 2014, diventando presto uno degli attori più amati in Turchia , e non solo, grazie alla partecipazione a diverse serie tv distribuite in oltre 60 paesi nel mondo. Nel 2019 riceve il riconoscimento di miglior attore di serie TV in Turchia ed il 5 settembre scorso a Venezia ha ricevuto il Premio Best Movie Filming Award come miglior attore Internazionale in serie TV.

Altro momento “clou” dell’evento sarà il racconto della figura dell’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi magistralmente descritto da Stefano de majo, Ispettore della Polizia di Stato che già ha avuto modo di essere conosciuto nella nostra città intervenendo in questa piazza Garibaldi con la rappresentazione teatrale dal titolo Garibaldi- Il sogno della libertà nel trascorso mese di giugno.

Già noto per la sua partecipazione alle diverse iniziative di legalità, Stefano de Majo, laureato in giurisprudenza attore teatrale umbro, ha conquistato progressivamente il mondo del palcoscenico teatrale italiano esibendosi in varie iniziative e spettacoli che ne hanno esaltato le doti e la bravura recitativa, oltre che quelle prettamente umane.-

L’afflusso del pubblico inizierà dalle 18.30 e la manifestazione avrà inizio alle h. 19.30. Dopo i saluti istituzionali e presentazione dell’evento,a seguire si assisterà all’esibizione di 8 brani musicali che terminerà con l’Inno di Mameli .

