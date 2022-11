Home

16 Novembre 2022

#sceglilastradaGIUSTA- UNA VITA DA SOCIAL -Arriva il Truck della Polizia Postale

2^ evento del progetto #sceglilastradaGIUSTA- UNA VITA DA SOCIAL -Arriva il Truck della Polizia Postale.-

Livorno 16 novembre 2022

In occasione della campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo, 2022-23 realizzata dalla Polizia Postale e delle comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e cofinanziata dalla Commissione Europea, la Questura comunica che la manifestazione farà tappa a Livorno, con il Truck di Una Vita da Social, in data 17 Novembre 2022 con un evento organizzato presso il Teatro 4 Mori , dalle ore 11.30 alle ore 12.45.

Ricordiamo che l’evento raggiungerà 73 città sul territorio nazionale e prevede la presenza degli operatori della Polizia Postale e di un “truck” – Allestito con tecnologie di ultima generazione – nelle piazze o comunque luoghi più importanti delle città coinvolte, per incontrare studenti e insegnanti ed illustrare loro le principali insidie del web.

L’iniziativa è finalizzata alla prevenzione di episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola” con particolare attenzione rivolta ai furti d’identità personali nel web.

A Livorno in considerazione dell’importanza dell’evento sono state invitate a partecipare tutte le classi delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado della provincia. Sono attesi circa 450 ragazzi.

Tenendo conto che il truck ha una capienza limitata ad una sola classe per volta e che l’attività di formazione/informazione avrà una durata di c.a. 15/20 minuti, è stato messo a punto una calendarizzazione delle classi che hanno aderito all’iniziativa.

Quest’anno l’iniziativa sarà ambientata in Via della Banca , nelle immediate vicinanze dell’ingresso monumentale della Questura , luogo simbolo di Livorno ove sarà posizionato il truck, per l’allestimento e l’accoglienza degli studenti degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto #sceglilastradaGIUSTA2.0 di cui ne rappresenta esattamente il 2^ evento.

Dopo la visita sul truck i ragazzi avranno modo di soffermarsi nell’adiacente “Area della Memoria” inaugurata il 22 settembre scorso direttamente dal Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini.

Nella predetta area saranno posizionati un mezzo della Squadra Artificieri dell’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Livorno ed un’ambulanza dell’SVS Società Volontaria della Pubblica Assistenza.

Testimonial dell’evento saranno:

VANNINI Marco , ex schermidore italiano, specialista del fioretto. Responsabile della gestione tecnica della sezione giovanile scherma Livorno

Premiato lunedi 14 novembre con la Palma d’Oro al Merito tecnico: ricordiamo che sotto la sua supervisione si allena anche la Martina Favaretto, anche lei insignita lunedi del Collare d’oro in virtù del titolo conquistato ai Campionati del Mondo disputati la scorsa estate al Cairo.

Elisa DI FRANCISCA , anche lei ex schermitrice italiana , specialista nel fioretto, divenuta campionessa ai giochi olimpici a Londra nel 2012

Aldo MONTANO , ex schermodore italiano, specialista della sciabola, campione olimpico individuale ai giochi di Atena nel 2004;

Il truck rimarrà a disposizione degli altri visitatori fino alle ore 15.00 circa.-

Scaletta dell’evento:

Ore 8.30/9.00 Questura

Arrivo degli studenti.

Visita agli Uffici della Questura compresa l’Area della Memoria;

Visita del Truck “Una vita da Social” posizionato in prossimità dell’ingresso Questura;

Ore 11,30 Teatro 4 Mori

Arrivo ragazzi delle scuole, Autorità ed invitati e sistemazione nei posti assegnati;

Ore 11,40

Saluti del Prefetto di Livorno Dr. Paolo D’ATTILIO ed introduzione della giornata a cura del Questore della provincia di Livorno Dr. Roberto MASSUCCI e testimonianze quali, Elisa DI FRANCISCA , Marco VANNINI e Aldo MONTANO

Ore 12.00

Intervento della Dr.ssa Lorena La Spina Dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica “Toscana- Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze;

Ore 12.40

Intervento conclusivo e saluto del Sindaco di Livorno Dr. Luca Salvetti e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno Dr. Andrea SIMONETTI.

