11 Giugno 2021

"Scenari di Quartiere", i divieti di transito e di sosta durante alcuni eventi

11 Giugno 2021

“Scenari di Quartiere”, i divieti di transito e di sosta durante alcuni eventi

Livorno 11 giugno 2021

“Scenari di quartiere”, modifiche alla viabilità

Per lo svolgimento di alcuni appuntamenti scatteranno divieti di transito e di sosta

Livorno, 11 giugno 2021 – Per permettere lo svolgimento di alcuni appuntamenti di “Scenari di quartiere”, il festival di Teatro di narrazione organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni e dal Comune di Livorno, sono previste nei giorni di spettacolo alcune modifiche alla viabilità.

La prima modifica scatta domani, sabato 12 giugno, dalla ore 14 alle ore 23, con l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in largo Emanuele Filiberto di Savoia.

Di seguito le altre zone, con indicazione del giorno, in cui scatteranno i divieti:

martedì 15 giugno dalle ore 14 alle ore 23 è prevista l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Stenone nel tratto compreso tra via Cestoni e via Menotti;

mercoledì 16 giugno dalle ore 14 alle ore 23 sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio compresa tra via dei Pelaghi e il fabbricato sede del Circolo “Carli Salviano”

