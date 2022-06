“Scenari di Quartiere”, le modifiche alla viabilità per il 7 giugno

Home

Livorno, 6 giugno 2022

Domani, martedì 7 giugno, il secondo appuntamento del festival “Scenari di Quartiere” vedrà alle ore 19.30, in via Stenone nel quartiere Shangai, l’artista Peppe Fonzo protagonista dello spettacolo “Sotto la finestra della donna amata”.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza, dalle ore 14 alle ore 23 sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di via Stenone compreso tra via Cestoni e via Menotti, con divieto di sosta lato numeri dispari.

I mezzi del trasporto pubblico che abitualmente transitano da via Stenone passeranno da via dell’Antimonio, nel senso di marcia via Mastacchi – via Stenone.

Sarà inoltre in vigore, sempre dalle ore 14 alle ore 23, il divieto di sosta lungo via dell’Antimonio, lato civici dispari.

