25 Settembre 2024

Livorno 25 settembre 2024 – Scenari di Quartiere si conclude con lo spettacolo di Alessia Cespuglio

Venerdì 27 settembre si conclude, con il recupero dello spettacolo DECIMO PORTO di Alessia Cespuglio la nona edizione di Scenari e Serenate di Quartiere la rassegna che porta il teatro fuori dal teatro, tra la gente, nei quartieri della città, per favorire processi di rigenerazione, relazioni, condivisione, prossimità e pensiero.

Alle ore 19, in via Castelli, nel Quartiere Pontino l’autrice ed interprete Alessia Cespuglio darà vita ad un emozionante spettacolo, con le musiche di Antonio Ghezzani e la voce della soprano Veronica Niccolini, che parla della Livorno che fu trattando il tema estremamente attuale del “dopoguerra” e di quanto ne consegue.

La guerra è finita, l’ombra dell’occupazione nazifascista lascia il posto agli americani, al futuro e alla ripresa della vita “normale”. Ma cosa significa ritornare a casa? Cosa significa buttarsi alle spalle anni gli anni della guerra? Come sono cambiate le persone? Livorno è una città, è tutte le città, che cerca di rimettersi in piedi dopo l’orrore della guerra. Anna racconta la sua famiglia, racconta di tutte le famiglie che si trovano a fare i conti con una vita nuova, fatta di abbracci ritrovati e di assenze che non smetteranno mai di far soffrire.

Prima dello spettacolo, alle ore 16.30 nella Cantina degli Scali del Naviglio 2 si terrà la presentazione dei libri, Il Cuore Rosso di Livorno di Enrico Mannari e Decimo Porto di Alessia Cespuglio, alla presenza dei due autori.

L’ingresso alle due manifestazione è libero.

