1 Dicembre 2022

1 Dicembre 2022

"Scendi in campo, donare è contagioso", pacchi natalizi alle famiglie in difficoltà e ai senzatetto

𝗦cendi in campo, donare è contagioso

Livorno 1 dicembre 2022

𝘛𝘰𝘳𝘯𝘢 𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘳𝘰𝘤𝘦 𝘳𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘦 𝘥𝘢𝘪 𝘉𝘢𝘨𝘯𝘪 𝘓𝘪𝘥𝘰: 𝘱𝘢𝘤𝘤𝘩𝘪 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘭𝘪𝘻𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢𝘵𝘦𝘵𝘵𝘰, 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘧𝘪𝘭𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘊𝘰𝘯𝘢𝘥, 𝘜𝘴 𝘓𝘪𝘷𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘦 𝘗𝘪𝘦𝘭𝘭𝘦

“Scendi in campo. Donare è contagioso”. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno e i Bagni Lido Livorno, in collaborazione con i supermercati Conad di Livorno e l’Unione Sportiva Livorno 1915, tornano in campo insieme per il secondo anno consecutivo organizzando una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà, già individuate e seguite dalla Croce rossa, e per i senzatetto.

Al fianco di questa iniziativa benefica, quest’anno si è schierata anche la Pielle Livorno, storica società livornese di basket.

La raccolta fondi, già partita con il supporto di decine di aziende del territorio, ha come obiettivo la preparazione e la consegna di pacchi alimentari nel periodo natalizio.

I cittadini potranno contribuire alla raccolta fondi rivolgendosi al gazebo della Croce rossa italiana che verrà allestito al Modigliani Forum, giovedì 8 dicembre alle 18, in occasione del derby di basket fra Pielle Livorno e Libertas Livorno, e allo stadio Armando Picchi, domenica 11 dicembre alle 14.30, in occasione di Unione Sportiva Livorno 1915-Usd Poggibonsi.

È possibile effettuare una donazione, fino a domenica 18 dicembre, anche sul conto corrente intestato a Croce rossa italiana – Comitato di Livorno. IBAN:

IT57G0306909606100000148545.

Causale: Raccolta fondi “Scendi in campo”.

Con i fondi raccolti grazie alle aziende del territorio e ai cittadini, i volontari della Croce rossa italiana e lo staff dei Bagni Lido provvederanno ad acquistare nei supermercati Conad – a prezzi speciali grazie alla disponibilità della direzione – generi alimentari di prima necessità per le famiglie bisognose e i senzatetto.

Alla consegna dei pacchi natalizi parteciperanno alcuni giocatori dell’Unione Sportiva Livorno 1915 e della Pielle Livorno.

Una parte del ricavato verrà invece utilizzata dalla Croce rossa italiana per rimettere in funzione un mezzo della protezione civile, ceduto all’associazione stessa dalla Guardia di Finanza di Livorno

