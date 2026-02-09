Home

Scherma: Cosimo Bertini incoronato “Atleta dell’Anno”

9 Febbraio 2026

Livorno 9 febbraio 2026

Il Circolo Scherma Fides di Livorno è stato grande protagonista alla Festa della Scherma 2026, svoltasi sabato 8 febbraio a Torino, in occasione della cerimonia ufficiale di consegna delle Onorificenze della Federazione Italiana Scherma. Un evento che ha visto il club amaranto al centro della scena grazie ai riconoscimenti conferiti a Cosimo Bertini, a Giulio Lombardi e ai Maestri Nicola Zanotti e Giuseppe Pierucci.

Il momento più significativo per il Fides è stato senza dubbio il conferimento a Cosimo Bertini del titolo di “Atleta dell’Anno” della Federazione Italiana Scherma, massimo riconoscimento individuale federale, accompagnato dall’assegnazione della Lama d’Onore d’Oro. A questo si è aggiunta anche la Lama d’Onore d’Argento, rendendo il 2025 una stagione assolutamente unica: Bertini è infatti riuscito a conquistare nello stesso anno entrambe le massime onorificenze federali, un traguardo di rarissima eccezionalità.

La Federazione ha voluto premiare una stagione agonistica straordinaria, nella quale lo sciabolatore del Fides (entrato recentemente in forza al Gruppo Sportivo della Polizia) ha costruito un palmarès di livello assoluto, capace di unire risultati mondiali, europei, nazionali e universitari in una sola annata. Il punto più alto è stato il titolo mondiale Under 20 individuale conquistato a Wuxi (Cina), al quale si è aggiunta la medaglia d’argento a squadre nella stessa manifestazione.

Sul piano continentale, Bertini ha conquistato l’oro a squadre ai Campionati Europei Under 20 e il bronzo ai Campionati Europei Under 23, confermandosi competitivo anche nella categoria superiore. In ambito universitario ha arricchito il proprio palmarès con la medaglia d’argento a squadre alle Universiadi. A livello nazionale, ha vinto il titolo di Campione d’Italia Under 23, il successo nella Seconda Prova Nazionale Giovani e ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo individuale ai Campionati Italiani Assoluti, salendo sul podio tra i migliori sciabolatori senior italiani.

Accanto a Bertini, la Federazione Italiana Scherma ha conferito la Lama d’Onore d’Argento anche a Giulio Lombardi, atleta del Fides premiato per una stagione di altissimo livello nel fioretto, impreziosita in particolare dalla vittoria ai Campionati Europei Under 23, risultato di massimo spicco che lo ha consacrato tra i migliori interpreti della sua categoria a livello continentale.

Importanti riconoscimenti sono arrivati anche per i Maestri del Circolo Scherma Fides. Nicola Zanotti e Giuseppe Pierucci sono stati insigniti della Maschera d’Onore d’Argento in qualità di Maestri rispettivamente di Cosimo Bertini e Giulio Lombardi, per il contributo determinante offerto alla loro crescita sportiva e umana. Un riconoscimento che valorizza il lavoro quotidiano svolto in palestra, fatto di competenza tecnica, dedizione e capacità di accompagnare due atleti di vertice in un percorso di miglioramento continuo, che prosegue tutt’ora con l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Il Circolo Scherma Fides di Livorno esprime grande orgoglio per i riconoscimenti ricevuti alla Festa della Scherma 2026, che premiano non solo risultati sportivi di assoluto rilievo, ma anche la qualità di un progetto tecnico e formativo capace di esprimere eccellenza ai massimi livelli. Una serata che ha visto il Fides confermarsi, ancora una volta, come una delle realtà di riferimento della scherma italiana, dal vivaio fino al palcoscenico mondiale.

