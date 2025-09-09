Piombino 9 Settembre 2025

Schiaffeggiato in discoteca senza motivo viene poi ferito sotto casa con un coltello, denunciati due giovani

I Carabinieri della Stazione di Piombino, all’esito di un intervento notturno effettuato in supporto al personale sanitario; hanno denunciato in stato di libertà due giovani di 18 e 20 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati di lesioni aggravate in concorso e porto abusivo di arma.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti nell’immediatezza del fatto; la vittima stava trascorrendo una serata in una discoteca della zona quando veniva avvicinato dal 20enne, da lui conosciuto e con precedenti di polizia, che gli avrebbe sferrato degli schiaffi senza apparente motivo, tanto da rendere necessario l’intervento del personale della sicurezza che li allontanava dal locale.

Giunta a casa, la vittima avrebbe trovato ad attenderlo il 20enne in compagnia di un altro giovane e lo avrebbero nuovamente aggredito ed inseguito, ferendolo con una bottiglia di vetro ed un coltello, arrecandogli lesioni fortunatamente non gravi, per poi dileguarsi.

I carabinieri, prontamente giunti ed evitando il peggio, hanno immediatamente raccolto le testimonianze ed hanno ricostruito la dinamica dei fatti, identificando i due presunti responsabili dell’aggressione.

All’esito degli accertamenti, questi ultimi sono stati denunciati in stato di libertà all’AG di Livorno.

